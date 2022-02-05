Известная украинская исполнительница Камалия рассказала о новом для себя достижении в популярной среди молодежи соцсети ТикТок.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новостью в своем Инстаграм. 44-летняя Камалия известна как «самая богатая певица Украины». Артистка живет со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, и двумя дочками Мирабеллой и Арабеллой. За свою карьеру Камалия попробовала себя не только в роли певицы, актрисы и модели, а с недавних пор звезда активно ведет свои блоги в социальных сетях.

В новом посте Камалия рассказала, что последняя часть ее работы не осталась незамеченной.

«Я даже не ожидала такого поворота! Ребята, благодаря вашей поддержке, поддержке моих модераторов, я вошла в рейтинги Украины в ТикТок! Благодарю всех, кто со мной! Спасибо мои любимые донаторы! Вместе мы крутая команда, мы становимся с каждым днём всё сильнее!», - написала певица, поделившись кадрами из своего ТикТока.

Поклонники поддержали Камалию.

«Какая же красивая и талантливая», «Поздравляю Камалия», «Вы всегда впереди», - пишут люди.

Стоит отметить, что последние недели Камалия тяжело болеет. Артистка заразилась одновременно гриппом и коронавирусом, и сейчас борется с последствиями осложнений.

Напомним, самая богатая певица Украины решила вернуться к работе, несмотря на болезнь.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины во время болезни сделала для себя неожиданное открытие.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала, как выглядит после двух недель болезни.