Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є популярною турецько-німецькою актрисою. Зірка стала популярна серед українців завдяки ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Актриса також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Мер'єм була в сукні зі спущеною бретелькою. Актриса опублікувала кілька кадрів, показуючи зйомку в російському стилі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Наша золота", обожнюю цю жінку, сильна, талановита", "моє серце", "ми теж тебе любимо", "Ласкаво просимо в Росію", "Ласкаво просимо в Росію! Ми любимо тебе"," і я тебе люблю, Привіт"," ти такий мила, моя дорога","приїжджайте в Дагестан, щоб сфотографуватися зі мною".

Нагадаємо, Узерлі з "чудового століття" покрутилася перед камерою в незвичайному вбранні

А ще Politeka повідомляла, що Узерлі з "чудового століття" вразила образом в сукні на тонких бретельках

Також Politeka писала, що Узерлі з" чудового століття " показала обличчя без макіяжу після невдалого експерименту