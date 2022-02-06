Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является популярной турецко-немецкой актрисой. Звезда стала популярна среди украинцев благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Актриса также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Мерьем была в платье со спущенной бретелькой. Актриса опубликовала несколько кадров, показывая съемку в русском стиле.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Наша золотая", Обожаю эту женщину, сильная, талантливая", "Мое сердце", "Мы тоже тебя любим", "Добро пожаловать в Россию", "Добро пожаловать в Россию! Мы любим тебя", "И я тебя люблю, привет", "Ты такой милая, моя дорогая", "Приезжайте в Дагестан, чтобы сфотографироваться со мной".

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