Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является популярной турецко-немецкой актрисой. Звезда стала популярна среди украинцев благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Актриса также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Мерьем была в платье со спущенной бретелькой. Актриса опубликовала несколько кадров, показывая съемку в русском стиле.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Наша золотая", Обожаю эту женщину, сильная, талантливая", "Мое сердце", "Мы тоже тебя любим", "Добро пожаловать в Россию", "Добро пожаловать в Россию! Мы любим тебя", "И я тебя люблю, привет", "Ты такой милая, моя дорогая", "Приезжайте в Дагестан, чтобы сфотографироваться со мной".
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Народный артист отправился в мир иной, проиграв битву с болезнью: "Отдохни среди звезд, Маэстро"
Ушла из жизни неподражаемая актриса кино: "Не смогла вынести потерю любимого"
15-летняя дочь Анджелины Джоли, которая хотела быть мальчиком, поражает сходством с мамой: "Красивые губы"
Останки российской королевы красоты нашли в лесополосе, муж долго скрывал правду: подробности трагедии
Напомним, Узерли из "Великолепного века" покрутилась перед камерой в необычном наряде
А еще Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" впечатлила образом в платье на тонких бретельках
Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" показала лицо без макияжа после неудачного эксперимента