Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря своей роли в "Великолепном веке", устроила фотосессию в необычном наряде.

Как передает Politeka.net, Мерьем Узерли прославилась как турецкая актриса немецкого происхождения. Большую популярность актриса получила благодаря своей роли в сериале "Великолепный век", где играла Хюррем Султан. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новую серию фото. Мерьем Узерли показала кадры с новой фотосессии, где предстала в новом образе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На актрисе необычный сарафан, надетый на белую рубашку в узорах. Также свой образ она дополнила туфлями на каблуках и кардиганом.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Моя любовь", "Ты красивая", "Красотка", "Роскошная", "Ты такая красивая, мы тебя очень любим", "Королева, любим тебя", "Как всегда красотка", "Всегда разная моя любимая красавица Мерьем, но всегда узнаваемая! Просто люблю!", "Красавица султанша", "Как всегда шикарная".

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