Як пише Politeka.net, зірка поділилася емоційним постом у своєму Instagram. Як відомо, Кухар вже третій рік керує Київським державним професійним хореографічним коледжем, допомагаючи виховувати нове покоління балерин.
Її вихованки готувалися взяти участь у балетному конкурсі TANZOLYMP BERLIN, який повинен пройти в Берліні 17 лютого, однак у своєму пості Кухар повідомила, що все пішло не за планом.
"Хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани. Ось як можна змалювати період часу в останні два роки. Дуже складно що-небудь спланувати... днями ми дізнаємося з командою, що Німеччина вводить нові карантинні умови: обов'язкова вакцинація для кожної дитини від 6 років або 10 днів самоізоляції", - розповіла балерина.
Дітям також дозволять брати участь у конкурсі онлайн.
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"Ми розуміємо, що глобально ніяк не можна вплинути на обставини і тенденцію змін у світі, але найприкріше в тому, як пояснити це дитині, чекав, що готувався і хотів зайняти призове місце", - додала Кухар.
Вона висловила надію на те, що незабаром світ зможе подолати труднощі, які принесла з собою пандемія.
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