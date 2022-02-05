Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар поскаржилася на те, як пандемія зіпсувала плани її юних вихованців.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася емоційним постом у своєму Instagram. Як відомо, Кухар вже третій рік керує Київським державним професійним хореографічним коледжем, допомагаючи виховувати нове покоління балерин.

Її вихованки готувалися взяти участь у балетному конкурсі TANZOLYMP BERLIN, який повинен пройти в Берліні 17 лютого, однак у своєму пості Кухар повідомила, що все пішло не за планом.

"Хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани. Ось як можна змалювати період часу в останні два роки. Дуже складно що-небудь спланувати... днями ми дізнаємося з командою, що Німеччина вводить нові карантинні умови: обов'язкова вакцинація для кожної дитини від 6 років або 10 днів самоізоляції", - розповіла балерина.

Дітям також дозволять брати участь у конкурсі онлайн.

"Ми розуміємо, що глобально ніяк не можна вплинути на обставини і тенденцію змін у світі, але найприкріше в тому, як пояснити це дитині, чекав, що готувався і хотів зайняти призове місце", - додала Кухар.

Вона висловила надію на те, що незабаром світ зможе подолати труднощі, які принесла з собою пандемія.

Нагадаємо, чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар розповів про поповнення в родині.

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