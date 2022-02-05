Как пишет Politeka.net, звезда поделилась эмоциональным постом в своем Инстаграм. Как известно, Кухар уже третий год руководит Киевским государственным профессиональным хореографическим колледжем, помогая воспитывать новое поколение балерин.
Ее воспитанницы готовились принять участие в балетном конкурсе TANZOLYMP BERLIN, который должен пройти в Берлине 17 февраля, однако в своем посте Кухар сообщила, что все пошло не по плану.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Вот как можно обрисовать период времени в последние два года. Очень сложно что-нибудь спланировать… На днях мы узнаем с командой, что Германия вводит новые карантинные условия: обязательная вакцинация для каждого ребенка от 6 лет или 10 дней самоизоляции», - рассказала балерина.
Детям также позволят принимать участие в конкурсе онлайн.
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«Мы понимаем, что глобально никак нельзя повлиять на обстоятельства и тенденцию изменений в мире, но самое досадное в том, как объяснить это ребенку, ожидавшему, готовившемуся и мечтавшему занять призовое место», - добавила Кухар.
Она выразила надежду на то, что в скором времени мир сможет преодолеть трудности, которые принесла с собой пандемия.
Напомним, муж судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар рассказал о пополнении в семье.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар насмешила кадрами после окончания своего "шопинга".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" с букетами в руках оказалась посреди снежного пейзажа.