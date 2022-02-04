Екатерина Кухар вместе с супругом много гастролируют, а также занимаются поиском талантов, пишет Politeka.net. Сейчас пара находится в Ужгороде, где посмотрела на талантливых детей, которые могли бы в будущем стать звездами.
Семья остановилась в одном из роскошных отелей в Ужгороде. Перед выездом Александр Стоянов заснял жену возле здания и машины, которую украсили коробками с подарками. Такой автомобиль служит элементом декора двора, придавая сказочной атмосферы.
Позже муж Екатерины Кухар обратился к жене, вероятно, перед выездом в Ивано-Франковск, где пара также займется просмотром детей.
"Екатерина Игоревна, это ваша новая машина?", - поинтересовался в шутку артист балета.
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"Да, это мой шопинг был, видишь?", - пошутила в ответ балерина, указывая на коробки сверху авто.
"О! Неплохо вы сходили", - отметил Александр Стоянов.
Отметим, на днях Александр Стоянов признался, что выходит на сцену 15 лет, и ему нравится ощущать себя на сцене.
Напомним, что Екатерина Кухар с мужем Стояновым проверили балетные способности у ведущих "1+1"
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