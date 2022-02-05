Как пишет Politeka.net, Александр Стоянов является успешным танцором балета и мужем Екатерины Кухар, которая судит проект "Танці з зірками". Звезда дал интервью для AGASI, в котором рассказал о пополнении в семье.

Как оказалось, недавно у дочери Александра и Екатерины было день рождения, поэтому семья решила подарить малышке собачку.

"Я ей сегодня подарил собачку. Масенького, 700 грамм. Она два года просила собаку. Она когда со мной гуляет по парку, она гладит каждую собаку, любую, от самой маленькой до самой большой. И я вот подумал, что пора ребенку сделать счастье. Никто об этом не знал, Катя не знала, для всех это был шок. В 8 утра мне привезли собаку, но буквально 20 минут и Катя не выпускала эту собачку из рук. Говорила, у нас в семье пополнение, еще один ребенок, она называет его ребенок".

Также звезда рассказал, будет ли еще один ребенок в семье.

"Честно, я хочу, но учитывая график наш, нам нужно доработать годик, полтора, может быть два, именно балет. Потому что сейчас уйти в декрет Кате, это потом сложно будет вернуться...", - рассказал Стоянов.

Напомним, Екатерина Кухар насмешила кадрами после окончания своего "шопинга"

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