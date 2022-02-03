Украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар с букетами цветов рассказала о своем весеннем настроении.

Как пишет Politeka.net, танцовщица поделилась в Инстаграм новым постом. В нем Кухар рассказала о несоответствии своих ощущений окружающей обстановке.

Балерина поделилась фото, на котором стояла в теплом пальто на фоне заснеженного пейзажа. В руках она держала шикарные букеты цветов. Можно предположить, что фото было сделано после одного из ее представлений.

Также Кухар поделилась видео, снятым ее мужем, Александром Стояновым.

«Екатерина Игоревна, вы ждете, пока прогреется ваша новая машина?», - интересуется ее супруг, переводя камеру на стоящую рядом машину, украшенную праздничными декорациями.

«Да, я жду, пока снег расчистят», - отвечает балерина.

Судя по всему, они с мужем были в шутливом расположении духа.

«Вокруг снег, но в душе весна», - подписала кадры Кухар.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Волшебно», «Сегодня вся лента клиентов из видео Щелкунчика!», «Была на спектакле во Львове, все просто супер, впечатлений море!», «Волга норм», - пишут люди.

Напомним, Осадчую с Кухар засняли во Львове за необычным занятием.

Как сообщала Politeka, муж Екатерины Кухар, отбросив стеснение, попросился на "Танці з зірками".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" собралась в тур по Украине и восхитила жену Чмерковского.