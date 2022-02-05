Українська співачка Аліна Паш, яку вважають однією з фавориток Нацвідбору на Євробачення цього року, пояснила свою поїздку до тимчасово окупованого Криму.

Виконавиця раз і назавжди прояснила свою позицію з цього питання в інтерв'ю Тимуру Мірошниченко в програмі "Гримерка Євробачення", пише Politeka.net. Відповідне відео з'явилося на сторінці для "Євробачення", створеній телеканалом "Суспільне" в Instagram.

Раніше стало відомо, що Аліна Паш відвідувала тимчасово окупований Крим в 2015 році. Ця новина викликала хвилю здивування, а у деяких – ще й обурення.

В інтерв'ю Паш пояснила, як все сталося.

"Мені дуже шкода, що люди об'єднують не факти, а домисли, і вирвані з контексту фрази складають у звинувачення", - зазначила Паш.

Вона розповіла про те, що в ту саму поїздку їздила з території України. Паш пояснила, що в Крим вони з музикантами вирушили, щоб відвідати весілля українців.

"На той момент я працювала з кавер-бендом. У той час ми багато гастролювали, їздили, багато працювали. Напередодні я через Москву летіла зі Стамбула, і повернувшись додому сіла в автобус і з друзями доїхала до Ялти ...Куди ми їздили - в Ялту, на що – на весілля до українців. Їх там ще досі багато!", - заявила Паш.

Вона також розкрила свою позицію по відношенню до цього питання.

"Моя позиція чітка – у нас 8 років йде війна, Росія-агресор. Крим-це Україна. Незмінно. І я їздила в Україну", - підкреслила Аліна Паш.

Нагадаємо, Аліна Паш після скандалів розсекретила пісню для "Євробачення-2022".

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