Певица Alina Pash после скандалов на Нацотборе, где первой судьей стала Тина Кароль, показала песню для "Евровидения-2022".

Как пишет Politeka.net, Alina Pash - известная украинская певица, которая сейчас учавствует в Нацотборе на Евровидение 2022. Но без скандалов не обошлось, ведь якобы артистка посещала Крым в 2015 году, что нарушает правила Нацотбора на "Евровидение-2022", а также с группой Kalush. А теперь звезда презентовала песню для "Евровидения", которая называется "Тіні Забутих Предків/Shadows of Forgotten Ancestors", фрагмент которой опубликовали в Инстаграм "Евровидение.юа".

"Alina Pash сразится в Национальном отборе-2022 с треком "Тіні Забутих Предків/Shadows of Forgotten Ancestors", - было написано в посте.

Фанаты начали активно обсуждать песню:

"Скучно для Евровидения", "Победа, пока самая лучшая со всех, которых есть", "Слушайте ее полностью! 100 из 100. Здесь выложили вырванный из контекста кусок, даже не припев, поэтому сложно оценить", "Нудно и неинтересно… очень слабо. Особенно после Go_a", "Слабовато ..после Go_A не очень".

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А еще Politeka сообщала, что скандал сотряс Нацотбор на "Евровидение-2022", Alina Pash ездила в Крым: грозит ли певице дисквалификация

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