Исполнительница раз и навсегда прояснила свою позицию по этому вопросу в интервью Тимуру Мирошниченко в программе «Гримерка Євробачення», пишет Politeka.net. Соответствующее видео появилось на странице для «Евровидения», созданной телеканалом «Суспільне» в Инстаграм.
Ранее стало известно, что Алина Паш посещала временно оккупированный Крым в 2015 году. Эта новость вызвала волну недоумения, а у некоторых – еще и возмущения.
В интервью Паш объяснила, как все произошло.
«Мне очень жаль, что люди объединяют не факты, а домыслы, и вырванные из контекста фразы складывают в обвинения», - отметила Паш.
Она рассказала о том, что в ту самую поездку ездила с территории Украины. Паш пояснила, что в Крым они с музыкантами отправились, чтобы посетить свадьбу украинцев.
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«На тот момент я работала с кавер-бэндом. В то время мы много гастролировали, ездили, много работали. Накануне я через Москву летела из Стамбула, и вернувшись домой села в автобус и с друзьями доехала до Ялты…Куда мы ездили – в Ялту, на что – на свадьбу к украинцам. Их там еще до сих пор – много!», - заявила Паш.
Она также раскрыла свою позицию по отношению к этому вопросу.
«Моя позиция четкая – у нас 8 лет идет война, Россия – агрессор. Крым – это Украина. Неизменно. И я ездила в Украину», - подчеркнула Алина Паш.
Напомним, Алина Паш после скандалов рассекретила песню для "Евровидения-2022".
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