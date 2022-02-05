Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився знімком у своєму Instagram.
На новому фото MELOVIN і Русіна опинилися в оточенні веселої компанії, в якій також був відомий блогер Олег Машуковский. У коментарях до посту люди писали, що знімок був зроблений на зйомках шоу «підкати».
Всі люди на фото просто позували перед камерою з посмішками на обличчі, однак MELOVIN відзначитися. Так, співак вирішив поцілувати в щоку Русіну прямо під час фотографування. Танцівниця при цьому виглядала задоволеною.
"Що там за настроєм?", - підписав фото MELOVIN.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Обірвалося життя легенди російського кіно, його серіали відомі всім: перші подробиці
Зірка "Холостячки" Тарапата пофліртував з Огневич у всіх на виду: "Готуйся"
Обірвалося життя знаменитого актора: "Виграв битву з раком, але зазнав поразки від..."
Трагедія трапилася з маленькою українкою: була дуже доброю і нерозлучною з сестрою
Шанувальники співака тут же відреагували.
"Головний цілувальник нашого шоу-бізу))) навіщо дивитися в камеру, якщо можна цілуватися", "Всі: посміхаються і дивляться в камеру Мел: *дай Лизок поцілую*", "обожнюю вас", "головне що ти щасливий", - пишуть люди.
Відзначимо, що після спільної участі в "Танцях" MELOVIN часто з'являється в компанії Русіна. Співак також заявляв в інтерв'ю, що любить її.
Нагадаємо, переможець шоу "Маска" MELOVIN опинився під крапельницею.
Як повідомляла Politeka, Melovin постав перед Осадчою з дівчиною, в яку закоханий після "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що MELOVIN заінтригував любовними кадрами з партнеркою по "Танцях з зірками".