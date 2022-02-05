Відомий український виконавець MELOVIN порадував шанувальників новим кадром, на якому показав свої почуття до колишньої партнерки по «Танцях з зірками» Лізі Русіної.

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився знімком у своєму Instagram.

На новому фото MELOVIN і Русіна опинилися в оточенні веселої компанії, в якій також був відомий блогер Олег Машуковский. У коментарях до посту люди писали, що знімок був зроблений на зйомках шоу «підкати».

Всі люди на фото просто позували перед камерою з посмішками на обличчі, однак MELOVIN відзначитися. Так, співак вирішив поцілувати в щоку Русіну прямо під час фотографування. Танцівниця при цьому виглядала задоволеною.

"Що там за настроєм?", - підписав фото MELOVIN.

Шанувальники співака тут же відреагували.

"Головний цілувальник нашого шоу-бізу))) навіщо дивитися в камеру, якщо можна цілуватися", "Всі: посміхаються і дивляться в камеру Мел: *дай Лизок поцілую*", "обожнюю вас", "головне що ти щасливий", - пишуть люди.

Відзначимо, що після спільної участі в "Танцях" MELOVIN часто з'являється в компанії Русіна. Співак також заявляв в інтерв'ю, що любить її.

Нагадаємо, переможець шоу "Маска" MELOVIN опинився під крапельницею.

Як повідомляла Politeka, Melovin постав перед Осадчою з дівчиною, в яку закоханий після "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що MELOVIN заінтригував любовними кадрами з партнеркою по "Танцях з зірками".