Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился снимком в своем Инстаграм.
На новом фото MELOVIN и Русина оказались в окружении веселой компании, в которой также был известный блогер Олег Машуковский. В комментариях к посту люди писали, что снимок был сделан на съемках шоу «Подкаты».
Все люди на фото просто позировали перед камерой с улыбками на лице, однако MELOVIN отличился. Так, певец решил поцеловать в щеку Русину прямо во время фотографирования. Танцовщица при этом выглядела довольной.
«Что там по настроению?», - подписал фото MELOVIN.
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Поклонники певца тут же отреагировали.
«Главный целовальщик нашего шоу-биза))) Зачем смотреть в камеру, если можно целоваться», «Все: улыбаются и смотрят в камеру Мэл: *дай Лизок поцелую*», «Обожаю вас», «Главное что ты счастлив», - пишут люди.
Отметим, что после совместного участия в «Танцях» MELOVIN часто появляется в компании Русиной. Певец также заявлял в интервью, что любит ее.
Напомним, победитель шоу "Маска" MELOVIN оказался под капельницей.
Как сообщала Politeka, Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками".