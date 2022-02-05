Известный украинский исполнитель MELOVIN порадовал поклонников новым кадром, на котором показал свои чувства к бывшей партнерше по «Танцям з зірками» Лизе Русиной.

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился снимком в своем Инстаграм.

На новом фото MELOVIN и Русина оказались в окружении веселой компании, в которой также был известный блогер Олег Машуковский. В комментариях к посту люди писали, что снимок был сделан на съемках шоу «Подкаты».

Все люди на фото просто позировали перед камерой с улыбками на лице, однако MELOVIN отличился. Так, певец решил поцеловать в щеку Русину прямо во время фотографирования. Танцовщица при этом выглядела довольной.

«Что там по настроению?», - подписал фото MELOVIN.

Поклонники певца тут же отреагировали.

«Главный целовальщик нашего шоу-биза))) Зачем смотреть в камеру, если можно целоваться», «Все: улыбаются и смотрят в камеру Мэл: *дай Лизок поцелую*», «Обожаю вас», «Главное что ты счастлив», - пишут люди.

Отметим, что после совместного участия в «Танцях» MELOVIN часто появляется в компании Русиной. Певец также заявлял в интервью, что любит ее.

Напомним, победитель шоу "Маска" MELOVIN оказался под капельницей.

Как сообщала Politeka, Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что MELOVIN заинтриговал любовными кадрами с партнершей по "Танцях з зірками".