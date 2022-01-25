MELOVIN появился на презентации нового сезона шоу «Голос країни» вместе с Лизой Русиной, которая была его партнершей на "Танцях з зірками". Совместное фото звезд вызвало ажиотаж в Сети после того, как певец заявил, что влюблен в девушку, и у них очень теплые отношения.

«С Лизой, больше чем… Лиза, это больше чем… Мне кажется, что я влюбился. Очень. Правда. Потому что, таких девушек реально мало, очень мало, которые типа искренне. Я реально о Лизе могу много говорить, у меня прямо трепет просыпается внутри», - говорил MELOVIN.

Фото MELOVINа с Лизой Русиной и Екатериной Осадчей активно комментируют в Сети.

«Катя в отличной форме! Мэловин – KING», «На 6 фото все с обложки модного журнала🔥🔥🔥 Мэл- красавчик», «Melovin с Лизой прекрасные», «Мэл дерзкий такой», «Мэловин и Лиза – красавцы», «Вау какой Mèlovin», «Ух, Мэловин красавчик», - пишут в комментариях.

Напомним, MELOVINа застали за поцелуем с Русиной на презенции нового «Голосу країни»: «Сладкая парочка»

Как сообщала Politeka, Melovin в пушистой шубе с новой прической прижался к фигуристой блондинке: "Опа, новая пара"

Также Politeka писала про Melovin, Дорофеева, Тринчер и другие звезды, которых кардинально изменил яркий макияж: «В самое сердечко»