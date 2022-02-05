Дружина популярного українського гумориста з "Квартал 95" Степана Казаніна розкрила, як вони з чоловіком провели вечір суботи.

Як пише Politeka.net, Наталія Казаніна поділилася в своєму Instagram новими кадрами. Судячи з них, вечір суботи сімейна пара провела разом.

Спочатку Наталя поділилася селфі, на якому вона кокетливо сперлася на плече чоловіка. Обидва вони при цьому посміхалися. Як розповіла дружина Казаніна, цього вечора вони вирушили в гості.

"Прийшли в гості до старого друга", - написала Наталя.

Судячи з усього, в гостях їх чекало застілля з розносолами та іншими частуваннями.

"І закуски старі добрі", - підписала Казаніна відповідне фото.

Дружина коміка також не забула показати свій лук. Для виходу вона одягла довгу сукню приглушеного синього кольору з принтом у вигляді великих рожевих квітів. Разом з маленькою сумочкою і укладанням з легкими хвилями волосся образ Наталії виглядав дуже жіночним.

Варто відзначити, що Казанін з дружиною тільки недавно повернулися в Україну після відпочинку на розкішних Мальдівах.

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