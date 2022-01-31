Как сообщает Politeka.net, красотка-жена популярного комика, актера "Квартал 95" Степана Казанина Наталья часто делится с фолловерами яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила на своей странице теплое фото с мужем, а также дополнила свою публикации постером сериала "Метод Комински", который и порекомендовала посмотреть.

На фотографии Наталья и Степан запечатлены в красивой новогодней локации, она присела, а он нежно обнимает жену за плечи, оба мило улыбаются. Перед камерой Казанина появилась в теплой бежевой курточке, а свой образ дополнила ярким платком на шее. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Степан рядом с женой позирует в джинсах, красной толстовке и черной жилетке.

В подписи к фото Наталья рассказала о сериале, который порекомендовала украинцам: "Он меня дождался… "Метод Комински". 1 сезон этого сериала вышел на платформе Netflix еще в 2018. Но даже многочисленные заслуженные награды и гениальные Майкл Дуглас и Алан Аркин не соблазнили меня скоротать с ними вечерочек. История, на самом деле, удивительная. Искренняя и очень добрая. Так что рекомендую от души. Вы точно не зря потратите время!".

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