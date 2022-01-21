Звезды "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей), Евгений Кошевой и Юрий Ткач отправились за границу и показали кадры своих роскошных отдыхов.

Артисты "Квартал 95" много снимаются и выступают, поэтому неудивительно, что они могут позволить себе отдых за границей, пишет Politeka.net.

Так, Евгений Кошевой вместе с семьей недавно побывал на Мальдивах. Жена артиста то и дела хвасталась фото с курорта, заставляя завидовать.

Юрий Ткач с дочкой Лизой и женой Викторией улетели в Доминикану, где вдоволь накупались и загорели.

Решил "копирнуть" опыт Кошевых и Сергей Казанин, который вместе с семьей отправился на Мальдивы.

"На отдыхе нужна маска, чтобы увидеть подводный мир!🤘

И видеокамера, чтобы потом это увидели все!", - написал артист, опубликовав яркое видео.

Публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев.

"🔥🔥🔥Круто👏👏👏", "Тоже так хочу🔥", "Я первий!!!!🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, жена звезды "Квартал 95" опубликовала романтические фото с мужем.

"Красивая природа, красивая пара, что ещё нужно, чтобы встретить закат?", - прокомментировала одна из пользовательниц Сети.

Напомним, что Кошевой, Ткач и другие звезды "Квартал 95" похвастались своими любимцами

Как сообщала Politeka, жена Евгения Кошевого после Мальдив поработала над своей внешностью

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" в платье с разрезом впечатлила видом на Мальдивах