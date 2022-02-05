Как передает Politeka.net, Степан Казанин является не только известным ведущим, но и популярным комиком из "Квартал 95". Наконец он вернулся спустя несколько недель в Украину, где приступил к плотному графику своей творческой деятельности. На своей странице в Инстаграм Казанин опубликовал новые Сториз. На кадре артист "Квартал 95" показал, как он проводит отдых после тяжелой рабочей недели. На фото он лежит на диване и смотрит на своего компаньона - собаку, которую часто показывал в своих социальных сетях.
"Ваще на расслабоне, пятница", — рассказал Степан Казанин.
Напомним, недавно Степан Казанин и его жена-красотка Наталья вернулись с Мальдив. Туда они отправились на отдых после новогодних праздников. Оттуда они с женой удивляли шикарными кадрами на фоне роскошного берега океана.
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