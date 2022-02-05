Популярна українська співачка Тіна Кароль показала ефектний образ у всьому чорному, в якому з'явилася на зйомках.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася кадрами у своєму Тітоці. На відео Кароль можна було побачити на знімальному майданчику. Як пояснили в коментарях, справа відбувалася на зйомках нового шоу «Ігри талантів».

На кадрах Кароль наближається до камери зі своєю фірмовою фразою:

"Ла-ла-ла, А куди я прийшла?".

У цей момент до неї підходить стиліст, який починає поправляти волосся співачки.

На відео неможливо не звернути увагу на стильний образ зірки. Кароль була одягнена в чорний костюм, піджак якого вона залишила нарозхрист. Під ним можна було побачити ефектний блискучий корсет з напівпрозорими вставками.

Шанувальники співачки тут же відреагували.

"Шалено красива", "Сміх як завжди шикарний", "Тіна виглядає як завжди карколомно", "вона звичайно шикарна жінка, але як можна таке декольте одягати на зйомки взагалі голівонькою своєї навіть не замислюються", "стережіться всі", "Ну ви красуня, звичайно!",- пишуть люди.

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