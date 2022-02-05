Как пишет Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем ТиТоке. На видео Кароль можно было увидеть на съемочной площадке. Как пояснили в комментариях, дело происходило на съемках нового шоу «Ігри талантів».
На кадрах Кароль приближается к камере со своей фирменной фразой:
«Ла-ла-ла, а куда я пришла?».
В этот момент к ней подходит стилист, который начинает поправлять волосы певицы.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Новая беда настигла жену звезды "Голосу країни" Сасанчина с ребенком: "Так болит, что не выдерживаю"
Народный артист отправился в мир иной, проиграв битву с болезнью: "Отдохни среди звезд, Маэстро"
Илона Гвоздева объяснила свой побег из дома: "После 13 лет совместной жизни..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
На видео невозможно не обратить внимание на стильный образ звезды. Кароль была одета в черный костюм, пиджак которого она оставила нараспашку. Под ним можно было увидеть эффектный блестящий корсет с полупрозрачными вставками.
Поклонники певицы тут же отреагировали.
«Безумно красива», «Смех как всегда шикарен», «Тина выглядит как всегда сногсшибательно», «Она конечно шикарная женщина, но как можно такое декольте одевать на съемки вообще головушкой своей даже не задумываются», «стерегитесь все», «Ну Вы красавица, конечно!», - пишут люди.
Напомним, ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль будет работать с Поплавским, неожиданное известие и фото.
Также Politeka писала, что Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны.