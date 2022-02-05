Популярная украинская певица Тина Кароль показала эффектный образ во всем черном, в котором появилась на съемках.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась кадрами в своем ТиТоке. На видео Кароль можно было увидеть на съемочной площадке. Как пояснили в комментариях, дело происходило на съемках нового шоу «Ігри талантів».

На кадрах Кароль приближается к камере со своей фирменной фразой:

«Ла-ла-ла, а куда я пришла?».

В этот момент к ней подходит стилист, который начинает поправлять волосы певицы.

На видео невозможно не обратить внимание на стильный образ звезды. Кароль была одета в черный костюм, пиджак которого она оставила нараспашку. Под ним можно было увидеть эффектный блестящий корсет с полупрозрачными вставками.

Поклонники певицы тут же отреагировали.

«Безумно красива», «Смех как всегда шикарен», «Тина выглядит как всегда сногсшибательно», «Она конечно шикарная женщина, но как можно такое декольте одевать на съемки вообще головушкой своей даже не задумываются», «стерегитесь все», «Ну Вы красавица, конечно!», - пишут люди.

Напомним, ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль будет работать с Поплавским, неожиданное известие и фото.

Также Politeka писала, что Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны.