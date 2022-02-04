Ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук стал участником мужской команды на шоу "Кто сверху?" и показал, на что способен.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летний ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук опубликовал фрагмент из программы "Кто сверху?", которую ведет Сергей Притула и Леся Никитюк.

Так, Владимир показал часть третьего раунда "Кнопка", где команда мужчин и женщин должны отгадывать песни. В студии начала играть песня "Скандал" Тины Кароль, которую отгадали мужчины. Остапчук решил станцевать под этот трек, чем насмешил участников обеих команд.

Лидер команды "Наш формат" на Лиге Смеха Владимир Черняк, который играл в команде мужчин, решил пошутить: "Мне кажется, тебя может украсть Дан Балан".

"Остапчук 😂😂😂😂", Остапчук как всегда в своем репертуаре 😂", " шоу огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥😁😁😂😂😂😂", - написали в Tik Tok.

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Напомним, что Никитюк в ярком боди смутила женатых Притулу и Юрия Ткача: "Стилист нашел вариант".

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