Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летний ведущий популярных шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук опубликовал фрагмент из программы "Кто сверху?", которую ведет Сергей Притула и Леся Никитюк.
Так, Владимир показал часть третьего раунда "Кнопка", где команда мужчин и женщин должны отгадывать песни. В студии начала играть песня "Скандал" Тины Кароль, которую отгадали мужчины. Остапчук решил станцевать под этот трек, чем насмешил участников обеих команд.
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"Остапчук 😂😂😂😂", Остапчук как всегда в своем репертуаре 😂", " шоу огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥😁😁😂😂😂😂", - написали в Tik Tok.
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Напомним, что Никитюк в ярком боди смутила женатых Притулу и Юрия Ткача: "Стилист нашел вариант".
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