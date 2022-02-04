Украинская певица Тина Кароль нашла новое применение своему таланту - отказавшись от тренерства на "Голосі країни", звезда, тем не менее, не бросила наставничества.

37-летняя Кароль устроилась на работу в Киевский национальный университет культуры и искусств, ректором которого является певец Михаил Поплавский. Последний объявил у себя в Инстаграм, что Кароль стала заведующей кафедрой эстрадного пения, передает Politeka.net.

Ректор опубликовал совместные фото с певицей, сделанные в различных локациях университета культуры. Тина предстала в модном меховом пальто изумрудного оттенка с букетом цветов. Знаменитости мило улыбались на камеру.

"Сила🔥🔥👏", "Супер, Михаил Михайлович🔥😍", "Крутяк😍", "Поздравляю❤️", "Какая большая молодец 😍", - комментируют в Сети.

Тина Кароль пока еще никак не комментировала свое назначение на преподавательскую должность.

Отметим, певица на протяжении многих лет была тренером вокального шоу "Голос країни". Пять раз ее подопечные становились победителями. В финале 11 сезона в прошлом году Тина заявила, что покидает проект.

Комментируя причины ухода, Кароль призналась, что не захотела участвовать в интригах, которые требовала от нее продюсерская команда.

При этом, похоже, желание обучать у артистки осталось.

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