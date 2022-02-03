Как пишет Politeka.net, соответствующий опрос устроили на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. На украинском телевидении вышли уже два сезона шоу «Холостячка», по итогам которых главным героиням, к сожалению, так и не удалось найти свою любовь. А теперь украинцам предложили выбрать, кого же они считают главной «холостячкой» страны.

«Битва» холостячек украинского шоу-биза», - объявили авторы поста.

На выбор пользователей были предоставлены кандидатуры героини первого сезона одноименного шоу, актрисы Ксении Мишиной, певицы Тины Кароль, ведущей Леси Никитюк, экс-жены Вячеслава Узелкова, тренера проекта «Зважені та щасливі» Марины Боржемской, а также певицы Славы Каминской.

Украинцы в комментариях активно делились своими мнениями. Многие поддерживали кандидатуры Мишиной и Кароль.

«С Кароль что? Что с ее головой?», «Ну тут конечно Тина, ну и Леся тоже ничего», «Леся, будет очень остроумно», «Каждая особенная», «Мишина и Никитюк», «Тина и Леся», «Тина и Ксюша», «Надеюсь, что из них новой Холостячкой будет Леся Никитюк и только она, потому что с ней будет интереснее смотреть Холостячку, со Златой совсем не интересно было», «Леся однозначно», «А вот Боржемская интересно было бы», - пишут люди.

Напомним, Леся Никитюк заинтриговала кадром с Решетником.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич после расставания с Задворным рассказала, что ее радует.

Также Politeka писала, что украинцы выбрали лучшую "Холостячку" и вспомнили о Никитюк.