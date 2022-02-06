Український хореограф Тетяна Денисова, яка після закриття проекту "Танцюють всі" подалася в Росію будувати кар'єру, повернулася на батьківщину - як до цього поставилися її співвітчизники.

Так, на офіційній сторінці телеканалу СТБ опублікували анонс нового танцювального шоу - "Танці. World of dance", яке має вийти в ефір вже цієї весни. Суддями проекту стали Тетяна Денисова, Євген Кот і Макс Чмерковський.

Поява 41-річної Денисової в новому українському шоу сколихнула Мережу, адже після її від'їзду в країну-агресор, де вона була суддею проекту, подібного до "Танцюють всі", багато хто на батьківщині стали називати її "зрадницею".

Так її описують в анонсі: "Тетяна Денисова – хореограф, режисер, креативна продюсер, чиї постановки це завжди поєднання найсильнішої хореографії і глибоких емоцій. Беззмінна суддя і муза проекту «Танцюють всі» на телеканалі СТБ. Головна постановниця номерів найбільш масштабних проектів України: "Х-фактор", "Танцюють всі", "Україна має талант".

А ось що про неї думає більшість коментаторів під оголошенням СТБ:

"А Тетяна вирішила на 2 стільцях сидіти"

"Минулого року красувалася на російських телеканалах, цього року вже на українських, що ж сказати, супер, в такий-то час, для України"

"А Денисова, що, з Росії повернулася? - мабуть так, і нашим, і вашим - там мабуть контракт закінчився, а заробляти треба)"

"Денисова псує все тріо. Іншого члена журі не могли запросити? Розчарували..."

"Блін, тільки не Денисова. Краще б Шоптенко або Гвоздьова, але тільки не вона😢 😢 😢"

Нагадаємо, Чмерковський і кіт потрапили в журі нового танцювального проекту, розкриті подробиці: "Прем'єра відбудеться..."

Як повідомляла Politeka, з'ясувалася доля скандальної судді" Танцюють всі "Денисової, що з нею зараз: "не впізнати"

Також Politeka писала, що суддя Денисова з "Танцюють всі" розповіла про тугу за Україною: "сумую за землею"