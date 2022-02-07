Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свій відпочинок в Майамі разом з сім'єю, який підійшов до кінця.

Влад Яма разом з дружиною вирушили за кордон - вони побували в Мексиці, поїздили на круїзному лайнері, а також провели час з друзями в Майамі, пише Politeka.net.

В одних з нових сторіс хореограф похвалився "покатушками" на серфі за катером. Влад Яма довго і майстерно тримався на воді, не втрачаючи рівноваги.

Однак один кадр все ж свідчить про те, що артист не втримався і впав.

"Це я з води вистрибував", - пожартував Влад Яма у підписі.

Пізніше хореограф опублікував сторіс того, як їх проводжають додому, а значить відпочинок за кордоном підійшов до кінця.

"Пора додому", - написав артист.

Зазначимо, Влад Яма крім того, що танцює, також багато займається спортом, його обов'язковий ритуал - ранкова пробіжка по 40-50 хвилин натщесерце, а три рази в тиждень у нього силові тренування.

Артист зізнався, що любить споживати всі каші, крім перлової. Віддає перевагу кіноа, гречці і рису. А якщо солодощі, то це недільний ранок, таке собі свято для підтримки насторою.

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