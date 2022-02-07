Влад Яма разом з дружиною вирушили за кордон - вони побували в Мексиці, поїздили на круїзному лайнері, а також провели час з друзями в Майамі, пише Politeka.net.
В одних з нових сторіс хореограф похвалився "покатушками" на серфі за катером. Влад Яма довго і майстерно тримався на воді, не втрачаючи рівноваги.
Однак один кадр все ж свідчить про те, що артист не втримався і впав.
"Це я з води вистрибував", - пожартував Влад Яма у підписі.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Обірвалося життя легендарної актриси і співачки, лікарі виявилися безсилі: «Були ознаки поліпшення, але...»
Пішла з життя відома співачка з дуже рідкісним голосом, фанати сумують: "Як же так..."
Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Народний артист відправився в інший світ, програвши битву з хворобою: "Відпочинь серед зірок, Маестро"
Пізніше хореограф опублікував сторіс того, як їх проводжають додому, а значить відпочинок за кордоном підійшов до кінця.
"Пора додому", - написав артист.
Зазначимо, Влад Яма крім того, що танцює, також багато займається спортом, його обов'язковий ритуал - ранкова пробіжка по 40-50 хвилин натщесерце, а три рази в тиждень у нього силові тренування.
Артист зізнався, що любить споживати всі каші, крім перлової. Віддає перевагу кіноа, гречці і рису. А якщо солодощі, то це недільний ранок, таке собі свято для підтримки насторою.
Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала себе у всій красі, забувши про сором
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями засвітила їх величезний лайнер і чоловіка з новою зовнішністю
Також Politeka писала, що Влада Яму з сім'єю далеко від України наздогнала стихія