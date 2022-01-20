Известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который отправился с семьей на отдых, пожаловался на непогоду.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма недавно отправился на семейный отдых вместе с женой и ребенком. Теперь мужчина вместе с ними активно показывает разные моменты из своих будней.

Сейчас пара решила максимально много времени уделить семейному отдыху, который они также проведут, путешествуя по странам. Причем во время одной из поездок Влада Яму и его семью застала непогода.

Торнадо бушевало как раз тогда, когда они решили немного отдохнуть перед очередным уездом.

«А вот и торнадо. Что не день, то приключения» - пишет Влад Яма с женой в Инстагаграм.

Также Яма, который улетел с женой Лилианой и сыном Леоном на отдых в Америку, показал их поход в Космический центр имени Кеннеди.

В центре было также много забегаловок с фаст-фудом.

"Вот вы говорите: "Почему американцы такие полноватые?". Вот, пожалуйста, ополо, серии имитаций, компьютеры и хавчик, не отходя от кассы. Никуда не надо идти даже, все сидят и точат. Вот так", - сказал Влад Яма.

Ранее Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал о необычном желании своей жены: "Улететь от меня..."

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками", уехавший с семьей в США, поделился своей радостью: "Свершилось!".

Также Politeka писала, что Влад Яма с женой и сыном в Майами пожаловался на невкусную еду: "50 долларов - и ни о чем".