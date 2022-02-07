Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал свой отдых в Майами вместе с семьей, который подошел к концу.

Влад Яма вместе с супругой отправились за границу - они побывали в Мексике, поездили на круизном лайнере, а также провели время с друзьями в Майами, пишет Politeka.net.

В одних из новых сторис хореограф похвастался "покатушками" на серфе за катером. Влад Яма долго и мастерски держался на воде, не теряя равновесия.

Однако один кадр все же свидетельствует о том, что артист не удержался и упал.

"Это я из воды выпрыгивал", - пошутил Влад Яма в подписи.

Позже хореограф опубликовал сторис того, как их провожают домой, а значит отдых за границей подошел к концу.

"Пора домой", - написал артист.

Отметим, Влад Яма кроме того, что танцует, также много занимается спортом, его обязательный ритуал - утренняя пробежка по 40-50 минут натощак, а три раза в неделю у него силовые тренировки.

Артист признался, что любит потреблять все каши, кроме перловой. Предпочитает киноа, гречку и рис. А если сладости, то это воскресное утро, такой себе праздник для поддержания настроения.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала себя во всей красе, забыв про стыд

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы засветила их огромный лайнер и мужа с новой внешностью

Также Politeka писала, что Влада Яму с семьей вдали от Украины настигла стихия