Жена известного хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы - Лилия показала, как изменился её муж в путешествии на лайнере.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным хореографом и судьей шоу "Танці з зірками". Его жена - Лилия опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На фото жена Влада Ямы продемонстрировала, как внешне изменился её муж после того, как сбрил бороду. Стоит отметить, что семья хореографа отправилась в круиз на роскошном лайнере, и за последнюю неделю они побывали уже в четырех странах.

"Круиз в полном разгаре

Прошла только неделя, а кажется что целый месяц. Мы побывали в 4 новых странах (миллион неопубликованных фото и видео), впереди ещё день в океане и 2 остановки.

Вернёмся и всё расскажу.

А пока пишите вопросы под этим фото, чтобы написать следующий информативный пост", — поделилась Лилия Яма.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией: "Корабль, впечатляет", "Класс! Отличного отдыха Вам", "Какая красота хорошего вам отдыха", "Вау", "Супер😍 хорошего вам отдыха, очень жду подробностей и главное ваших впечатлений".

Напомним, что долгое время Влад Яма ходил с бородой, однако решился кардинально изменить внешность и сбрить её.

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