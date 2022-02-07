Відома співачка і переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка стала суддею Нацвідбору, розповіла, за кого вболіватиме цього року.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка представляла Україну на Євробаченні в 2016 році і привезла додому перемогу, тепер стала членом журі Національного відбору на Євробачення-2022. Фінал конкурсу пройде в суботу, 12 лютого, в прямому ефірі. І цього року вперше за довгі роки в журі не буде Андрія Данилка, який ніби як сам відмовився від участі.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася з українцями своїми переживаннями і розповіла про те, як буде судити і за кого вболівати.

За словами співачки, вона завжди спостерігає за всіма учасниками, з багатьма з них вона вже знайома. Оцінюватиме конкурсантів вона за своїм баченням та відчуттям.

"Усім бажаю успіху, хворію абсолютно всіх, хоча поки що чула лише кілька пісень ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінку, але точно додає інтриги", - поділилася Джамала.

Нагадаємо, Андрія Данилка не буде в журі Нацвідбору на Євробачення, названа офіційна причина: "Об'єктивності...".

Як повідомляла Politeka, У мережі показали сцену фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022" і назвали склад журі: "Прикро...".

Також Politeka писала, що Джамала полетіла з України, залишивши чоловіка і дітей: "Складний рік у всіх сенсах".