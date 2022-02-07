Известная певица и победительница Евровидения 2016 Джамала, которая стала судьей Нацотбора, рассказала, за кого будет болеть в этом году.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала, которая представляла Украину на Евровидении в 2016 году и привезла домой победу, теперь стала членом жюри Национального отбора на Евровидение-2022. Финал конкурса пройдет в субботу, 12 февраля, в прямом эфире. И в этом году впервые за долгие годы в жюри не будет Андрея Данилко, который вроде как сам отказался от участия.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась с украинцами своими переживаниями и рассказала о том, как будет судить и за кого болеть.

По словам певицы, она всегда наблюдает за всеми участниками, со многими из них она уже знакома. Оценивать конкурсантов она будет по своему видению и ощущению.

"Всем желаю успеха, болею абсолютно всех, хотя пока слышала лишь несколько песен мы услышим накануне или уже вживую в эфире. Это усложняет оценку, но точно добавляет интриги", - поделилась Джамала.

Напомним, Андрея Данилко не будет в жюри Нацотбора на Евровидение, названа официальная причина: "Объективности...".

Как сообщала Politeka, В Сети показали сцену финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и назвали состав жюри: "Обидненько…".

Также Politeka писала, что Джамала улетела из Украины, оставив мужа и детей: "Сложный год во всех смыслах".