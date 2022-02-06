Стало известного, кого украинцы увидят в жури Национального отбора на Евровидение 2022, и почему среди них не будет любимца публики Андрея Данилко.

Как сообщает Politeka.net, на странице eurovision.ua в Instagram сообщили, что третьим членом жюри Нацотбора на Евровидение-2022 стала певица Джамала, которая в 2016 году завоевала первое место на конкурсе, спев песню "1944".

Так, в этом году за судейским столом украинцы увидят певиц Джамалу и Тину Кароль, которая представляла Украину на Евровидении-2007 с песней "Show me your love", а также режиссера и члена правления Суспільного мовника Ярослава Лодыгина.

В комментариях поклонники написали, что хотели бы снова увидеть в жюри Андрея Данилко.

"Вместо Джамалы Данилко, хоть что-то было бы интереснее, как для меня Джамала уже не интересна. Ну будет видно, хоть спасибо за Тину и очень интересно как себя представит Лодыгин, он новенький и будет интересненько. 😍 ", "Данилка вместо Лодыгина", "Мои мысли одни – объективности без Данилко можно не ждать!", "Данилко😭😭😭", "Ой а где Данилка?((( Я уже так привыкла, что он там, что просто не представляю уже Нацотбора без него 😳 Но в этом году решили немножко обновить весь состав, включая ведущими. Все, что ни делается - к лучшему 😉❤ но Данилко это, бесспорно, love forever😉 его дельные советы, шуточки и вечно "как вас зовут" - это просто 🔥😍 ", - написали в сети.

Украинцам объяснили, что Андрей Данилко по собственному желанию отказался стать членом жюри: "Андрей Данилко отказался от судейства! Артист был приглашен, но в ответ официальный вещатель получил отказ!".

Ранее Politeka сообщала, что Партнер Тины Кароль в жюри Нацотбора на Евровидение-2022 вызвал недоумение у украинцев: "Где Данилко?".

Напомним, что в сети показали сцену финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и назвали состав жюри: "Обидненько...".

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