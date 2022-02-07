Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є популярною українською співачкою, яка пишається тією кількістю виступів, які дає за рік. Причому в Instagram артистка часто показує улюблені образи, в яких їй подобається виступати.

В цей раз Оля Полякова показала, як гралася на сцені в маленькому срібному костюмі з бахромою, яка створила досить оригінальний образ з такою ж срібною короною. Розпущені кучеряві образи, взуття на високих підборах і яскравий макіяж з акцентом на губи зробив образ Полякової максимально зухвалим.

У компанії молодих танцівниць співачка постаралася також виконати кілька простих танцювальних зв'язок, щоб заінтригувати фанатів.

Раніше ми писали, Полякова давно захоплена готуванням, вона знає безліч рецептів, іноді пече сама хліб і на кожну паску готує безліч пасок. Цього разу на кулінарному шоу Полякова показала свої секретні вміння.

"Є рецепти, які ми всі знаємо і любимо, але навіть в них можуть бути свої фірмові секрети. Яким вийде наш класичний торт Медовик, дивіться в шоу»Королева кухні"!» - писати Полякова під новим коротенькими відео.

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