Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является популярной украинской певицей, которая гордится тем количеством выступлений, которые дает за год. Причем в Инстаграм артистка часто показывает любимые образы, в которых ей нравится выступать.

В этот раз Оля Полякова показала, как резвилась на сцене в маленьком серебряном костюме с бахромой, которая создала довольно оригинальный образ с такой же серебряной короной. Распущенные кудрявые образы, обувь на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на губы сделал образ Поляковой максимально дерзким.

В компании молодых танцовищ певица постаралась также исполнить несколько простых танцевальных связок, чтобы заинтриговать фанатов.

Ранее мы писали, Полякова давно увлечена готовкой, она знает множество рецептов, иногда печет сама хлеб и на каждую Пасху готовит множество куличей. В этот раз на кулинарном шоу Полякова показала свои секретные умения.

«Есть рецепты, которые мы все знаем и любим, но даже в них могут быть свои фирменные секреты. Каким получится наш классический торт Медовик, смотрите в шоу «Королева кухни»!» - пишет Полякова под новым коротенькими видео.

Ранее сообщалось, Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"

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