Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Даша Квіткова, яка народила сина Лева своєму чоловікові Микиті Добриніну, за якого вийшла заміж після проекту "Холостяк", поділилася пляжними кадрами з відпочинку на Сейшелах.

На нових знімках Даша позує на тлі приголомшливого пейзажу з океаном і білим піском. Перед камерою вона з'явилася в цікавому білому купальнику, який красиво підкреслив струнку фігуру. Також Квіткова виклала в своєму пості кілька кадрів зі своєї вагітності, на яких вона позує в світлій білизні зі значним животом напереваги.

У підписі до фотографій Даша поділилася своїми страхами: "Коли я робила крайні фото в каруселі, я думала, що ще дуже довго не зможу втиснутися в купальник і спокійно, без всяких тарганів в голові, пройтися по пляжу. У животику у мене був богатир, тому після пологів взагалі не уявляла, як я буду повертати колишню форму. Я обов'язково розповім свою історію". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами і словами підтримки.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін показав, як ніжиться на відпочинку в тиші: "Не будіть мене!".

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Квіткова різко поставила на місце своїх порадниць і заздрісниць: "Мені хочеться струснути таких мам".

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