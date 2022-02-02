Как передает Politeka.net, Никита Добрынин решил показать, как наслаждается последними днями отдыха на Сейшелах и проводит время на побережье. Недавно на него и его жену обрушился поток критики из-за частых жалоб на отпуск с ребенком, хотя это было их решение. После этого пара поспешила оправдаться и заявила, что это их дело.

После этого Добрынин и Квиткова заявили, что женщины в социальных сетях раздают слишком много советов, много критикуют и неуместно пишут какие-то личные темы. Сейчас они с женой решили обсуждать более нейтральные темы.

«Не будите меня, умоляю, я вижу сны. Сны о… Напишите сейчас свои версии, что может сниться?😴» - пишет Никита под кадрами.

В сети рассудили: «Снежный Киев!))); О том, как Даша вселилась в мое тело😂; О том что бы поскорее вернуться домой☺️🤍; О таком же отдыхе 😢; Прекрасном😍; Как бы это печально не звучало, но видимо сны о дороге домой😂🤔; Сны о солнечной, прекрасной погоде😍; …о том, как Лев взрослеет, вы вместе занимаетесь любимым делом, и что в ближайшем будущем у него прорежутся все зубки и не будет столько плача 😁».

До этого на своей странице в Инстаграм Добрынин решил заговорить о ненависти женщин друг к другу. Он объяснил, что не понимает, как можно не поддерживать друг друга, когда попадаете в одни и те же ситуации и понимание лучше, чем у женщин и мужчин.

"Будь это зависть или конкуренция, важно помнить, что все эти злостные высказывания не улучшают качество нашей жизни. Зачем хейтить, если можно поддержать? Зачем завидовать, если можно напрячься и достичь такого же результата?" - высказался Добрынин.



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