Даша Квиткова и Никита Добрынин проводят роскошный отдых на Сейшелах, поэтому часто делятся кадрами оттуда и показывают, чем занимаются вместе с сыном на побережье, пишет Politeka.net. В этот раз Даша рассказала, что с ней произошло и куда она пропала из социальных сетей.
«Осторожно читать следующую историю. Она может вызвать дрожь по всему телу и вы можете почувствовать мою боль. Я была в душе, выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам.
Рыдала сильно на плече у мужа и думала, как я теперь педикюр сделаю. Теперь я хромаю, пью обезбол и с перевязкой и мне нельзя купаться в океане, что я до этого и не делала. Но сейчас уже все хорошо, как-то так» - поделилась Квиткова.
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Также Даша Квиткова получает много вопросов, в которых люди удивляются, что Лев до сих пор не ходит, не держит сам бутылочку, не ест с ложки и так далее.
"Я призываю всех мам: пожалуйста, никогда не сравнивайте ни одного ребенка - ни вашего с чужим, ни чужого с кем-то. Каждый ребеночек индивидуальный", - высказалась девушка.
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