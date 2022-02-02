Недавно на Дашу Квиткову обрушился поток критики из-за ее ребенка - девушке начали рассказывать, как надо растить малыша, смотреть за ним и ухаживать. На все высказывания молодая мама решила отреагировать публично, не желая скрывать свое мнение, пишет Politeka.net.

По словам Даши, сейчас почему-то женщины невероятно жестоки и злые по отношению к другим женщинам. Есть хорошие люди, которые помогают друг другу и очень позитивно, но негатива хватает в ее профиле.

«Казалось бы, мы все проходим через одно и то же. Беременность, токсикоз, боль, роды, послеродовое восстановление и воспитание деток. Все это должно было породить в нас солидарность и понимание друг к другу, но вместо этого я наблюдаю церберов (💔), которые готовы в секунду сорваться с цепи и разорвать тебя в пух и прах, если вдруг твои решения не совпадают с их мыслями.

Я каждый день получаю в директ смс по типу: «а ваш сын еще не ходит?», «он еще не стоит?», «странно, а вот мой ребёнок уже это, это и это…». Мне хочется встряхнуть таких мам и призвать их к адекватности и благоразумии» - высказалась Даша.

Поэтому Даша попросила девушек быть более спокойными, адекватными и не сравнивать других детей между собой, чтобы не устраивать соревнований по достижениям, ведь сейчас речь о человеческой культуре и поведении, а не о блоггерах, кол-во аудитории и тд.

Ранее Даша рассказала, что с ней произошло и куда она пропала из социальных сетей.

«Я была в душе, выходила и открыла стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной двери попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам. Рыдала сильно на плече у мужа и думала, как я теперь педикюр сделаю. Теперь я хромаю, пью обезбол и с перевязкой и мне нельзя купаться в океане, что я до этого и не делала» - поделилась Квиткова.

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