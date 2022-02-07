Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі останнім часом проводить з дітьми свої прогулянки по магазинах, ділові поїздки і виходи в світ на червону доріжку. Артистка уникає питань про особисте життя і говорить тільки про робочі моменти в інтерв'ю.

Проте, кожна поява виконавиці на вулиці з дочками або синами викликає бурхливі обговорення. Оскільки артистка приховує особисто від камер, всім цікаво-наскільки добре вона виглядає.

Також в Instagram можна зустріти обговорення, що стосуються ваги Джолі. Раніше її не раз критикували за надмірне схуднення і виснажений вигляд. Однак на прогулянці з Захарою днями Джолі в класичному пальто виглядала більш ніж добре.

Також на фан-сторінках в Instagram і обговорюють зовнішність Джолі, виходячи з архівних або новіших кадрів. Цього разу шанувальники обговорили один з виходів актриси в світ, коли вона блищала в класичному вбранні з чорно-білими тонами і легким макіяжем.

"Вона така красива; мені здається, світлий більше йде; Шикарно❤; золота посмішка👏; Шикарно❤; така прекрасна, може бути і краще; і, сяйво краси...🔥 🖤 🤍 ; навіть в класиці є вогонь🔥; великі жінки ❤ " - пишуть в мережі.

Нагадавши, Анджеліна Джолі вразила красою в чорній сукні без бретелей: "з кожним днем...".

Як повідомляла Politeka, Джолі в білій майці і штанях показала незвично ніжний образ: "їй підійде і не таке".

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