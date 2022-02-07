Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли в последнее время проводит с детьми свои прогулки по магазинам, деловые поездки и выходы в свет на красную дорожку. Артистка избегает вопросов о личной жизни и говорит только о рабочих моментах в интервью.

Тем не менее, каждое появление исполнительницы на улице с дочерьми или сыновьями вызывает бурные обсуждения. Покольку артистка скрывает лично от камер, всем интересно - насколько хорошо она выглядит.

Также в Инстаграм можно встретить обсуждения, касающиеся веса Джоли. Ранее ее не раз критиковали за чрезмерное похудение и изможденный вид. Однако на прогулке с Захарой на днях Джоли в классическом пальто выглядела более чем хорошо.

Также на фан-страницах в Инстаграм и обсуждают внешность Джоли, исходя из архивных или более новых кадров. В этот раз поклонники обсудили один из выходов актрисы в свет, когда она блистала в классическом наряде с черно-белыми тонами и легким макияжем.

«Она такая красивая; Мне кажется, светлый больше идет; Шикарно❤; Золотая улыбка👏; Шикарно❤; такая прекрасная, может быть и лучше; И, сияние красоты...🔥🖤🤍; даже в классике есть огонь🔥; Великие женщины❤» - пишут в сети.

Напомним, Анджелина Джоли поразила красотой в черном платье без бретелей: "С каждым днем...".

Как сообщала Politeka, Джоли в белой майке и штанах показала непривычно нежный образ: "Ей подойдет и не такое".

Также Politeka писала, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад: как изменилась звезда, фото.