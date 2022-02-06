Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська спортсменка, гімнастка та багатодітна мама Лілія Подкопаєва, яка після заміжжя практично живе на дві країни - Україну і США, поділилася в своєму Instagram чарівними кадрами з прогулянки в Майамі.

На нових фотографіях Лілія відображена в красивій локації з фонтаном і екзотичною зеленню, вона витончено позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в стильному вбранні – на ній джинси і модний світлий піджак. Свій образ спортсменка доповнила бежевими човниками і білою сумочкою, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Майамі, це завжди гарна ідея". А користувачі тут же почали коментувати фото, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, У мережі показали рідкісні кадри з Подкопаєвої за часів її олімпійських перемог: "Досі не можуть перевершити".

Як повідомляла Politeka, Лілія Подкопаєва показала приклад, як можна виглядати стильно навіть в пальто: фото.

Також Politeka писала, що 43-річна Лілія Подкопаєва показала природну красу крупним планом: "Дивовижна".