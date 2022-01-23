Лилия Подкопаева, которая прославила Украину на весь мир, сейчас работает в США, передает Politeka.net. Звезда за границей вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского, который родом из Киева, но уже много лет проживающий в Атланте. А также за границей спортсменка снова стала мамой.
Сейчас украинская звезда спорта помогает юным спортсменам в развитии навыков.
Ко всему прочему гимнастка активно ведет Инстаграм, в котором публикует самые интересные снимки и посты.
В этот раз звезда поделилась черно-белым снимком, на котором она позировала в пальто на улице.
"Не смотри вниз", - написала Лилия Подкопаева.
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Пост собрал сотни лайков и немного комментариев за 25 минут.
"😍😍😍", "🖤🖤🖤🖤", - написали пользователи Сети.
Отметим, Лилия Подкопаева занимается гимнастикой с пяти лет. На счету спортсменки много побед и медалей.
Звезда также мама троих детей, самого младшего ребенка, дочь Эвелину, спортсменка родила в 2019 году, в возрасте 41 год.
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