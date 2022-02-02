В сети показали фото и видео с юной Лилией Подкопаевой, которая в 1996 году стала обладательницей двух золотых медалей Олимпиады.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка, спортсменка и просто красотка Лилия Подкопаева прославилась на весь мир, завоевав две золотые медали на Олимпиаде в 1996 году. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали редкие кадры с Лилией и сравнили, как она изменилась со времени своих грандиозных побед.

Так, на сначала в публикации можно увидеть фотоколлаж с юной Лилией, которая только что стала обладательницей олимпийского золота, а рядом снимок с этими же медалями, только здесь спортсменка уже во взрослом возрасте. Также в посте есть видео с того самого выступления Подкопаевой на Олимпиаде, и надо сказать, что выглядит это действительно впечатляюще.

"Лилия Подкопаева в юности и сейчас. В июле 1996 года @podkopayeva_official участвовала в Олимпийских играх, где завоевала две золотые медали. Один из ее элементов – двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов – до сих пор не могут превзойти", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, Лилия Подкопаева показала пример, как можно выглядеть стильно даже в пальто: фото.

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