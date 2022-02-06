Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская спортсменка, гимнастка и многодетная мама Лилия Подкопаева, которая после замужества практически живет на две страны – Украину и США, поделилась в своем Instagram очаровательными кадрами с прогулки в Майами.

На новых фотографиях Лилия запечатлена в красивой локации с фонтаном и экзотической зеленью, она изящно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в стильном наряде – на ней джинсы и модный светлый пиджак. Свой образ спортсменка дополнила бежевыми лодочками и белой сумочкой, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "Майами, это всегда хорошая идея". А пользователи тут же принялись комментировать фото, засыпая ее комплиментами.

Напомним, В сети показали редкие кадры с Подкопаевой во времена ее олимпийских побед: "До сих пор не могут превзойти".

Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева показала пример, как можно выглядеть стильно даже в пальто: фото.

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