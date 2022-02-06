Як пише Politeka.net, фотографія з'явилася на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Ані Лорак.
Ані Лорак була тренером російського шоу»Голос". Знімок, по всій видимості, зроблений в ту пору.
Співачка покликала на шоу свою єдину дочку Софію, яку вона народила в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіолгу. Пізніше пара розлучилася.
На фото ще маленька Софія в білій сукні і з двома кісками позує зі своєю зірковою мамою, яка сидить в кріслі судді проекту «Голос ».
Ані Лорак ніжно придбала дочку.
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«Мама і Дочка ✋ 🏽 😍 ❤ ️ люблю вас 🙏 🏽
Як вам така картина?",- підписали автори фан-сторінки.
Користувачі Мережі в захваті почали коментувати і залишати теплі слова на адресу співачки і її малятка.
"Ви чарівні»,
"Дуже красиво»,
"Вау 🤩 красива Мама красива дочка ❤ ️ удачи удачі вам красуні 👏», - пишуть в мережі.
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