Шанувальників захопив спільний знімок співачки Ані Лорак (Кароліна Куек) зі своєю донькою Софією на шоу «Голос».

Як пише Politeka.net, фотографія з'явилася на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Ані Лорак.

Ані Лорак була тренером російського шоу»Голос". Знімок, по всій видимості, зроблений в ту пору.

Співачка покликала на шоу свою єдину дочку Софію, яку вона народила в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіолгу. Пізніше пара розлучилася.

На фото ще маленька Софія в білій сукні і з двома кісками позує зі своєю зірковою мамою, яка сидить в кріслі судді проекту «Голос ».

Ані Лорак ніжно придбала дочку.

«Мама і Дочка ✋ 🏽 😍 ❤ ️ люблю вас 🙏 🏽

Як вам така картина?",- підписали автори фан-сторінки.

Користувачі Мережі в захваті почали коментувати і залишати теплі слова на адресу співачки і її малятка.

"Ви чарівні»,

"Дуже красиво»,

"Вау 🤩 красива Мама красива дочка ❤ ️ удачи удачі вам красуні 👏», - пишуть в мережі.

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