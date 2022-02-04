Певица Ани Лорак (Каролина Куек) после презентации новой песни решила также подогреть интригу о дуэте с популярным артистом.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак спустя некоторое время после перерыва и отпуска смогла изумить фанатов. Она записала совместный трек с российским певцом и даже немного сменила стиль для съемок.

Чтобы еще больше заинтересовать фанатов Лорак также записала повседневный ролик с известным певцом и спела пару отрывков из свой новой композиции:

«Песня «Материк» рвёт все чарты🔥Спасибо каждому за поддержку, за ваши отзывы и комментарии🙏🏻 Совсем скоро вас ждёт премьера совместного видеоклипа с @artemkacher 🎥» - пишет Лорак под новым роликом.

В сети отреагировали: «когда же? когда мы сможем увидеть этот прекрасный шедевр на такую классную песню? 😍 будем ждать ❤️; нас ждёт что-то очень красивое, яркое и запоминающиеся!🔥; Лучшие🔥❤️; когда уже наступит это «совсем скоро»? 😍 с нетерпением ждем! ❤️ песня засела глубоко в сердце и каждый день на репите! 🔁; какие вы чудесные😍 а дуэт до сих пор на повторе🔥 ждём клип! Когда получаешь удовольствие от того, что творишь 😂».

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