Лорак удалось впечатлить своих фанатов не только ярким нарядом, но и новой записью с песнью.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак уже давно живет и работает в РФ, поэтому нередко устраивает совместные съемки с разными артистами и создает новые коллаборации. Однако в этот раз звезда создала тандем вместе с украинским исполнителем Артик - исполнитель из бывшей группы Artik & Asti.

«Песни находят отклик в сердцах только если они честные… Эта история неспроста обрела жизнь – мне отозвались эмоции, заложенные в каждой строчке❣️ Не бойтесь отпускать любовь… Иногда это единственный правильный выход🙏🏻!» - прокомментировала Лорак, намекнув на желание жить дальше без экс-мужа Мурата.

Многие обратили внимание на вид артистки – она выбрала обтягивающую майку с внушительным декольте и коротенькие джинсовые шорты.

«Это настоящий шедевр и кайф😍 все утро на повторе 😍 Поздравляю ❤ Песня превзошла все ожидания😍; Такой неожиданный , но бомбический дуэт… заявочка на ХИТ Года✊; Надеюсь, он станет таким же успешным, как "Сопрано"❤️; У нашей Дивы всегда самые шикарные хиты 🔥❤️; с премьерой! у с Артемом так сочетаются голоса😍».

Ранее звезда опубликовала короткое видео, в котором пританцовывая шагает по песку красивого пляжа, а за ее спиной видно один из знаменитых дубайских небоскребов.

Напомним, Ани Лорак заинтриговала премьерой, надев мини-топик: "Этот дуэт будет бомба".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак поразила видом в коротком платье и колготках в сетку: "Одним словом...".

Также Politeka писала, что Лорак рядом с дочкой рассекретила семейный праздник: "Сегодня исполнился годик и месяц".