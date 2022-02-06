Как пишет Politeka.net, фотография появилась на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной Ани Лорак.
Ани Лорак была тренером российского шоу «Голос». Снимок, по всей видимости, сделан в ту пору.
Певица позвала на шоу свою единственную дочку Софию, которую она родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиолгу. Позже пара рассталась.
На фото еще маленькая София в белом платьице и с двумя косичками позирует со своей звездной мамой, которая восседает в кресле судьи проекта «Голос ».
Ани Лорак нежно приобняла дочь.
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«Мама и Дочка ✋🏽😍❤️ люблю вас 🙏🏽
Как вам такая картина?», - подписали авторы фан-страницы.
Пользователи сети в восторгом принялись комментировать и оставлять теплые слова в адрес певицы и ее малышки.
«Вы прелестные»,
«Очень красиво»,
«Вау 🤩 красивая Мама красивая дочь ❤️🙌 удачи вам красавицы 👏», - пишут в сети.
Напомним, Ани Лорак накануне нового года подняла настроение одним фото
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