Поклонников восхитил совместный снимок певицы Ани Лорак (Каролина Куек) со своей дочкой Софией на шоу «Голос».

Как пишет Politeka.net, фотография появилась на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной Ани Лорак.

Ани Лорак была тренером российского шоу «Голос». Снимок, по всей видимости, сделан в ту пору.

Певица позвала на шоу свою единственную дочку Софию, которую она родила в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиолгу. Позже пара рассталась.

На фото еще маленькая София в белом платьице и с двумя косичками позирует со своей звездной мамой, которая восседает в кресле судьи проекта «Голос ».

Ани Лорак нежно приобняла дочь.

«Мама и Дочка ✋🏽😍❤️ люблю вас 🙏🏽

Как вам такая картина?», - подписали авторы фан-страницы.

Пользователи сети в восторгом принялись комментировать и оставлять теплые слова в адрес певицы и ее малышки.

«Вы прелестные»,

«Очень красиво»,

«Вау 🤩 красивая Мама красивая дочь ❤️🙌 удачи вам красавицы 👏», - пишут в сети.

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