Як пише Politeka.net, Тіна Кароль вже не виступає в ролі телеведучої на пісенному шоу і не бере участі в шоу "Голос" в ролі судді, тому у неї з'явився час і можливості для нових проектів. Тепер Кароль після зміни іміджу має намір здивувати фанатів новим амплуа.

"Воуу 🔥 Остерігайтеся! Яскравий Тіна Кароль @tina_karol вже скоро в грандіозному шоу "Ігри талантів "" - сказано в підписі до нового ролика. Тіна вирішила станцювати на камеру і заодно засвітила свій новий образ, для якого приміряла чорний костюм.

Причому далеко не всі позитивно відреагували на новий образ Тіни, деяких навіть чимось збентежив жартівливий танець артистки.

На відео неможливо не звернути увагу на стильний образ зірки. Кароль була одягнена в чорний костюм, піджак якого вона залишила нарозхрист. Під ним можна було побачити ефектний блискучий корсет з напівпрозорими вставками.

Шанувальники співачки тут же відреагували в попередньому ролику:

"Шалено красива" « "Сміх як завжди шикарний" « "Тіна виглядає як завжди карколомно» «" вона звичайно шикарна жінка, але як можна таке декольте одягати на зйомки взагалі голівонькою своєї навіть не замислюються«,» стережіться все«, " Ну ви красуня, звичайно!",- пишуть люди.

Нагадавши, ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль.

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