Кароль в модном наряде станцевала перед съемками и озадачила поклонников новым образом.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль уже не выступает в роли телеведущей на песенном шоу и не участвует в шоу "Голос" в роли судьи, поэтому у нее появилось время и возможности для новых проектов. Теперь Кароль после смены имиджа намерена удивить фанатов новым амплуа.

«Воуу 🔥 Остерегайтесь! Яркая Тина Кароль @tina_karol уже скоро в грандиозном шоу «Игры талантов»» - сказано в подписи к новому ролику. Тина решила станцевать на камеру и заодно засветила свой новый образ, для которого примерила черный костюм.

Причем далеко не все положительно отреагировали на новый образ Тины, некоторых даже чем-то смутил шутливый танец артистки.

На видео невозможно не обратить внимание на стильный образ звезды. Кароль была одета в черный костюм, пиджак которого она оставила нараспашку. Под ним можно было увидеть эффектный блестящий корсет с полупрозрачными вставками.

Поклонники певицы тут же отреагировали в предыдущем ролике:

«Безумно красива», «Смех как всегда шикарен», «Тина выглядит как всегда сногсшибательно», «Она конечно шикарная женщина, но как можно такое декольте одевать на съемки вообще головушкой своей даже не задумываются», «стерегитесь все», «Ну Вы красавица, конечно!», - пишут люди.

Напомним, ведущего Остапчука предупредили о последствиях пародии на Тину Кароль.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль будет работать с Поплавским, неожиданное известие и фото.

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